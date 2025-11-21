Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelik, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

        Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle buluştu.

        Giriş: 21.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:19
        Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelik, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
        Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle buluştu.

        Çelik, Şaban Ata İlkokulu'nda düzenlenen programda emekli öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

        Program kapsamında sınıfları da ziyaret eden emekli öğretmenler, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

        Öğretmenlere huzurlu bir ömür temennisinde bulunan Çelik, eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

        Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

