Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelik, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle buluştu.
Çelik, Şaban Ata İlkokulu'nda düzenlenen programda emekli öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.
Program kapsamında sınıfları da ziyaret eden emekli öğretmenler, öğrencilere tecrübelerini aktardı.
Öğretmenlere huzurlu bir ömür temennisinde bulunan Çelik, eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
