TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çukurova Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra bu memlekette bir tek kişinin dahi terör örgütlerine kaptırılmasına, bu ülkede asla ve asla terörün yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÇÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihi bir dönemde olunduğunu söyledi.

Bütün insanlık için doğru, iyi ve faydalı olanı üretecek bir güce, bilgiye ve potansiyele sahip olduklarını belirten Kurtulmuş, "Yeter ki bir olalım, birlik olalım, beraber olalım ve ilimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak bunu önce ülkemizin ve nihayetinde bütün insanlığın faydasına sunabilelim." diye konuştu.

Türkiye'nin böylesine bir hassas dönemde her şeyden evvel kendi içerisinde birlik ve bütünlüğü sağlamak mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Onun için ilk asrını geride bıraktığımız 100 yılı aştığımız Cumhuriyet'imizin maalesef 50 yılında ayaklarımıza bir pranga gibi vurulan bu ülkenin ileriye gitmesini, bu ülkenin insanlarının birlik, beraberlik içerisinde dünyanın en güçlü milletini teşkil etmesini önleyen terör belasını artık geride bırakıyoruz. Türkiye'de emperyal projelerin bir şekilde kendi maşaları olarak kullandıkları, emperyal projelerin bölme ve parçalama siyasetlerinin bir unsuru, bir vekalet unsuru olarak gördükleri terör meselesini Türkiye olarak bir daha asla canlanmamak üzere tarihe gönderiyor, geride bırakıyoruz. Bunun için asırlardır birlikte beraber yaşamış, aralarında şimdiye kadar hiçbir husumet, hiçbir kavga, çatışma olmamış olan Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bu topraklarda yaşayan bütün etnik ve mezhebi farklılıklar içerisindeki 86 milyon yurttaşımızın arasında ezeli ve edebi kardeşliğimizi yeniden tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Aramızdaki birtakım nifak ve fitne unsurları olan bu aparatları geride bırakıyoruz."

- "Terörün yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" Numan Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarını fethederken yanındaki en büyük yardımcılarının Anadolu'da yerleşik bulunan Kürt unsurlar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Kürtler ve Türkler birlikte Anadolu'yu bir İslam yurdu yaparak 1071'den bu yana bu toprakları aziz milletimizin merkezi haline getirdiler. Yine aynı şekilde Kurtuluş Savaşı'mız öncesinde Çanakkale'de 1. Dünya Harbi sırasında 10'dan fazla cephede Türkler, Kürtler yan yana aynı siperlerde savaştılar, mücadele ettiler, şehit oldular. Hepimizin ortak vatanı, hepimizin medeniyetinin ortak paydası olan yer, bu topraklardır, Anadolu topraklarıdır. Şimdi bu topraklarda ilanihaye devam edecek olan kardeşliğimizi Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyor ve sonuç almak için artık sona yaklaştığımız ifade ediyorum. Bundan sonra bu memlekette bir tek kişinin dahi terör örgütlerine kaptırılmasına, bu ülkede asla ve asla terörün yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin topraklarında sadece birlik ve beraberlik türküleri, sadece kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece bu ülkenin de değil, Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgeyi kurarak Allah'ın izniyle bu bölgedeki bütün halkların aynı safta, aynı cephede, aynı hedef doğrultusunda yer almasını sağlayacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Allah bu ülkeyi her türlü şerden korusun. Allah bu ülkenin düşmanlarına fırsat vermesin diyorum. Birliğimizi, dirliğimizi kıyamete kadar daim kılmak için hep beraber ferasetle, bilgiyle, irfanla çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun, sözümüz kuvvetli olsun, Türkiye'nin düşmanları Türkiye'ye zarar vermesin, Allah bu ülkeyi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirsin diyorum."