Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Akciğer kanserini yenen hastadan "sigarayı bırakın" çağrısı

        DİDEM AKIN AKÇAY - Adana'da yakalandığı akciğer kanserini yenen 60 yaşındaki Hacı Çetin, kullananlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:28 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akciğer kanserini yenen hastadan "sigarayı bırakın" çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİDEM AKIN AKÇAY - Adana'da yakalandığı akciğer kanserini yenen 60 yaşındaki Hacı Çetin, kullananlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

        Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan Çetin'in, geçen yıl rutin kontrol için gittiği hastanede akciğerinde kitle bulunduğu tespit edildi.

        Teşhisin ardından yapılan detaylı taramalarda Çetin'in hastalığının ileri evrede olduğu belirlendi.

        Çetin, tanı konulmasının ardından doktorların önerisiyle yaklaşık 35 yıldan bu yana kullandığı sigarayı bıraktı.

        Özel bir hastanede kemoterapinin yanı sıra hedefe yönelik, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren immünoterapi tedavisi uygulanan Çetin'in küçülme sağlanan tümörü ameliyatla alındı.

        Yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Çetin, kullananlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

        - "Nefes almak çok güzel bir şey"

        Hacı Çetin, AA muhabirine, son bir yıldır kanser tedavisi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

        Kanser teşhisi konulmasının ardından doktorların kendisine çok düşük yaşama şansı verdiğini ve hemen sigarayı bırakmasını istediğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

        "Eşimin, dostumun, ailemin sayesinde ben bu hastalığı çok şükür yendim. Şu anda da iyiyim. Normal günlük hayatıma devam ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Sigaraya ne zaman başladığımı hatırlamıyorum ama bıraktığımı hatırlıyorum Cemal hoca sayesinde. Cemal hoca 'Sigara içeceksen bana gelme, benim bu ameliyatı yapmama, beni yormana gerek yok. Hiçbir şeye yaramaz' dedi. Bıraktım sigarayı, iyi ki de bırakmışım."

        Çetin, şu anda kendini çok iyi hissettiğini, nefes darlığı ve öksürük gibi sıkıntılar çekmediğini dile getirdi.

        Tedavi öncesinde nefes almakta, günlük basit aktiviteleri bile yapmakta zorlandığını vurgulayan Çetin, "Hastaneye geldiğimde, tanı konduğunda nefes almakta epey güçlük çekiyordum. Evin merdivenlerini dahi çıkamıyordum. Çok şükür şu anda nefes alıyorum. Nefes almanın tadını, zevkini almaya başladım. Nefes almak çok güzel bir şey. Herkese sigarayı bırakmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

        - Erken tanı için tarama önemli

        Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Mirili de akciğer kanserinde risk faktörlerinin başında sigara kullanımının geldiğine dikkati çekti.

        Kanserde erken tanının önemine değinen Mirili, "50 yaşını geçmiş ve sigara içmiş herkesin düşük doz tomografiyle yılda ya da iki yılda bir mutlaka taranmasında yarar var. Bu taranma yönteminin erken tanıyı artırdığı, hastalığın ölüm riskini azalttığı da kanıtlanmıştır." dedi.

        Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Özçelik, ameliyat sonrası Hacı Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, üç haftada bir immünoterapi tedavisinin ise devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kada...
        Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kada...
        Evinde 1'i otomatik 3 tabanca ele geçirildi; 'Hasmımız çok' dedi
        Evinde 1'i otomatik 3 tabanca ele geçirildi; 'Hasmımız çok' dedi
        Uzmanından korkutan su krizi uyarısı: "5-10 sene içerisinde su sıkıntısı çe...
        Uzmanından korkutan su krizi uyarısı: "5-10 sene içerisinde su sıkıntısı çe...
        Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı
        Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı
        Gardıroptan cephanelik çıktı: Kardeşler "Hasmımız çok" savunması yaptı
        Gardıroptan cephanelik çıktı: Kardeşler "Hasmımız çok" savunması yaptı
        ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
        ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi