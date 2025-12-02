Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da gazetecilere "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" verildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce basın mensuplarına yönelik "Bir Kare, Bin Kelime: Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da gazetecilere "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce basın mensuplarına yönelik "Bir Kare, Bin Kelime: Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

        Çukurova Kalkınma Ajansı'nda yapılan eğitime, kamu kurumlarının basın ve iletişim birimlerinde çalışan personeller ve basın mensupları katıldı.

        Programın açılışında konuşan İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, haber fotoğrafının doğru, etik ve etkili biçimde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

        Fotoğrafın habercilikte güçlü bir anlatım aracı olduğunu belirten Yalınız "Haber fotoğrafçılığı yalnızca bir görüntü üretme işi değil, gerçeği, duyguyu ve tanıklığı ölümsüzleştirme sanatıdır. Çekilen tek bir kare bazen uzun bir haberden çok daha etkili olabilir." ifadesini kullandı.

        Mersin Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Acar da katılımcılara fotoğrafın teknik ve etik yönlerini anlattı.

        Katılımcılar programda fotoğrafçılığın temel ilkeleri, kompozisyon kuralları, görsel habercilikte etik sorumluluklar ve haberin etkisini artıran fotoğraf kullanımına dair uygulamalı bilgiler edindi.

        Program, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı

        Benzer Haberler

        Suç örgütlerine silah ve mühimmat sağlayan çeteye operasyon; 11 tutuklama
        Suç örgütlerine silah ve mühimmat sağlayan çeteye operasyon; 11 tutuklama
        Adana'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama
        Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama
        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutukland...
        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutukland...
        Adana'da aynı anda kanseri yenip okula dönen iki öğrenci, balonlarla karşıl...
        Adana'da aynı anda kanseri yenip okula dönen iki öğrenci, balonlarla karşıl...
        Adana'da 3 yıldır firari yaşayan hükümlü yakalandı
        Adana'da 3 yıldır firari yaşayan hükümlü yakalandı