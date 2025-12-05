Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da öğrenciler yanan ormanlık alana fidan dikti

        Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler geçen yıl yangında zarar gören ormanlık alanda 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da öğrenciler yanan ormanlık alana fidan dikti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler geçen yıl yangında zarar gören ormanlık alanda 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Boztahta Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halit Dağlı İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

        Etkinlikte katılımcılar, yangından zarar gören alana 2 bin 500 fidan dikti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu
        Dönerciden kurtlu salça ve turşu çıktı
        Dönerciden kurtlu salça ve turşu çıktı
        Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilend...
        Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilend...
        Adana'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapi...
        Adana'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapi...
        Sunar Mısır Paris'te sahneye çıktı: Fi Europe 2025'te küresel müşterisiyle...
        Sunar Mısır Paris'te sahneye çıktı: Fi Europe 2025'te küresel müşterisiyle...
        Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı
        Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı