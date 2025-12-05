Adana'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.G. ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Sarıçam Mahallesi'nde 5 Aralık 2024'te Ö.G'nin, tartıştığı İ.D'yi mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladığını belirtti.
Sanığın, kolluk kuvvetlerine olayı hatırlamadığını beyan etmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan ve dosyaya eklenen rapora göre, suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade eden savcı, Ö.G'nin "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.G, olayda İ.D'yi öldürme amacının olmadığını iddia etti.
İ.D'nin evden gitmesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını öne süren Ö.G, "Olay günü İ.D'nin ısrarla evden gitmesini istedim fakat kendisi itiraz etti. Aramızda kavga çıktı. Elimdeki bıçağı rastgele salladım. İ.D'ye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Müşteki İ.D'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Ö.G'nin cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.