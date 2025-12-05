Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.G. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Sarıçam Mahallesi'nde 5 Aralık 2024'te Ö.G'nin, tartıştığı İ.D'yi mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladığını belirtti.

        Sanığın, kolluk kuvvetlerine olayı hatırlamadığını beyan etmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan ve dosyaya eklenen rapora göre, suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade eden savcı, Ö.G'nin "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.G, olayda İ.D'yi öldürme amacının olmadığını iddia etti.

        İ.D'nin evden gitmesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını öne süren Ö.G, "Olay günü İ.D'nin ısrarla evden gitmesini istedim fakat kendisi itiraz etti. Aramızda kavga çıktı. Elimdeki bıçağı rastgele salladım. İ.D'ye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Müşteki İ.D'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Ö.G'nin cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilend...
        Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilend...
        Sunar Mısır Paris'te sahneye çıktı: Fi Europe 2025'te küresel müşterisiyle...
        Sunar Mısır Paris'te sahneye çıktı: Fi Europe 2025'te küresel müşterisiyle...
        Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı
        Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı
        Ormanı yakan sanığa en az 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı
        Ormanı yakan sanığa en az 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı
        Adana'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanığın en az 10 yıl...
        Adana'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanığın en az 10 yıl...
        Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve...
        Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve...