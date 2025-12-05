Adana'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Sarıçam Mahallesi'nde 5 Aralık 2024'te Ö.G'nin, tartıştığı İ.D'yi mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladığını belirtti.

Sanığın, kolluk kuvvetlerine olayı hatırlamadığını beyan etmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan ve dosyaya eklenen rapora göre, suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade eden savcı, Ö.G'nin "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.G, olayda İ.D'yi öldürme amacının olmadığını iddia etti.