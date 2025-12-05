Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Adana'da camilerde vatandaşlara internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi amacıyla cuma namazı öncesi cemaate bilgilendirme yaptı.
Cami imamları da cemaati, kendilerini farklı meslek gruplarından tanıtan kişilere itibar edilmemesi konusunda uyardı.
Polis ekipleri, cami çıkışında da vatandaşlara broşür dağıttı.
