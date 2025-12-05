Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Adana İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 15 ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Türkiye'nin dünyada sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülke olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Acil sağlık hizmetleri çok önemli. Bu hizmetin standardını ne kadar yükseltebilirsek o kadar iyi olur. Artık obez hasta taşıyan ambulanstan, engelli, çoklu, paletli, helikopter ve uçak ambulansına kadar her türlü nakil hizmeti sunabilen bir devletimiz var. Adana şehir merkezinde, hastalara ulaşma oranımız yüzde 96'ya yükseldi. Yani hastayı alıp tedavi göreceği hastaneye götürme süremiz 10 dakika. Kırsalda ise 30 dakikalık bir erişim süresinde intikal etmesi gerekiyor. Kırsalda da her türlü imkan seferber edilmiş durumda."

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da sağlık yatırımlarına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.