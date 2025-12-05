Habertürk
        Adana Haberleri

        Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı

        Sağlık Bakanlığınca Adana İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 15 ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Anadolu Ajansı
        05.12.2025 - 17:27
        Sağlık Bakanlığınca Adana İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 15 ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Türkiye'nin dünyada sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülke olduğunu söyledi.

        Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Köşger, şöyle konuştu:

        "Acil sağlık hizmetleri çok önemli. Bu hizmetin standardını ne kadar yükseltebilirsek o kadar iyi olur. Artık obez hasta taşıyan ambulanstan, engelli, çoklu, paletli, helikopter ve uçak ambulansına kadar her türlü nakil hizmeti sunabilen bir devletimiz var. Adana şehir merkezinde, hastalara ulaşma oranımız yüzde 96'ya yükseldi. Yani hastayı alıp tedavi göreceği hastaneye götürme süremiz 10 dakika. Kırsalda ise 30 dakikalık bir erişim süresinde intikal etmesi gerekiyor. Kırsalda da her türlü imkan seferber edilmiş durumda."

        AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da sağlık yatırımlarına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek de Sarıçam ve Karataş ilçelerine hastane kazandırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

        İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da kentte 121 ambulansla günlük 700 vakaya müdahale ettiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ambulanslar hizmete alındı.

