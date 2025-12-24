Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Feke'de yangın çıkan evdeki 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:06 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:06
        Feke'de yangın çıkan evdeki 1 kişi yaralandı
        Adana'nın Feke ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi yaralandı.

        Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 2 katlı evin ilk katında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        Yangın sırasında yaralanarak evden çıkan M.G'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yaralanan M.G, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

