        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da motosikletiyle çarptığı pusetteki bebeğin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaya geçidinde motosikletiyle çarptığı pusetteki bebeğin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:15
        Adana'da motosikletiyle çarptığı pusetteki bebeğin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaya geçidinde motosikletiyle çarptığı pusetteki bebeğin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

        Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 15 Şubat'ta motosikletiyle çarptığı bebek arabasındaki 18 aylık Mahmut Fatih Öztürk'ün ölümünün ardından gözaltına alınan Erman K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Ehliyetinin olmadığı öğrenilen sürücü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Erman K'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinde Hilal Öztürk'ün bebeği Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu pusete çarpmıştı. Ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından götürüldüğü Çukurova Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

