Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 27.02.2026 - 10:57 Güncelleme:
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, adresini belirledikleri ve hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
