        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:57
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, adresini belirledikleri ve hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

