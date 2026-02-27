Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 30 Ocak'ta tutuklanan Suriyeli T.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı çatışmalarında aktif yer aldığı ve uzun namlulu silahla fotoğraflarının olduğu belirtildi.

        T.E'nin DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerindeki incelemede terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve gizli haberleşme programının tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanığın örgüte finansal destekte bulunduğu ifade edildi.

        İddianamede, sanığın haklarında DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürütülen kişilerle irtibatının tespit edildiği ve örgütün hiyerarşik yapılanması içinde faaliyette bulunduğu kaydedilerek, T.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu T.E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tut...
        Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tut...
        Ramazan'ın kışa denk gelmesi, kuruyemiş tüketimini arttırdı
        Ramazan'ın kışa denk gelmesi, kuruyemiş tüketimini arttırdı
        Adana'da şantaj ve tehdit şebekesi polisin operasyonuyla çökertildi Suç örg...
        Adana'da şantaj ve tehdit şebekesi polisin operasyonuyla çökertildi Suç örg...
        Baraj kapakları açıldı, onlarca balıkçı nehre akın etti Adana'da nehirde ol...
        Baraj kapakları açıldı, onlarca balıkçı nehre akın etti Adana'da nehirde ol...