Adana'da 4 milyon 675 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 4 milyon 675 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 03.03.2026 - 09:39 Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir tırda arama yaptı.
Araçta 4 milyon 675 bin tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçiren ekipler, sürücü A.T.T.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
