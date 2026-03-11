Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis
        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis
        Üst geçit isteyen mahalleli eylem yapıp belediyeye tepki gösterdi
        Üst geçit isteyen mahalleli eylem yapıp belediyeye tepki gösterdi
        Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşl...
        Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşl...
        Trafikte tartıştıkları kişinin aracına sopa ve sandalyelerle saldırdılar
        Trafikte tartıştıkları kişinin aracına sopa ve sandalyelerle saldırdılar
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verild...
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verild...
        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi
        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi