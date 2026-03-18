        Adana'da lise öğrencilerinin çektiği kısa film birincilik ödülü aldı

        Adana'da çektikleri "Emanet" adlı kısa filmle Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar" konulu yarışmaya katılan lise öğrencileri, birincilik ödülü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Adana'da lise öğrencilerinin çektiği kısa film birincilik ödülü aldı

        Adana'da çektikleri "Emanet" adlı kısa filmle Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar" konulu yarışmaya katılan lise öğrencileri, birincilik ödülü aldı.

        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen kısa film yarışmasında öğrencilerin 55 eseri değerlendirildi.

        Ahilik değerlerinin sürdürülebilir yaşam anlayışıyla birleştirilip sinema diliyle ifade edilmesine olanak tanıyan yarışmada, Adana Seyhan ÇEP Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin çektiği "Emanet" adlı yapım birinci seçildi.

        Yarışmada, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Ahi Nefesi" eseri ikinci, Kırşehir Aşıkpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Hayır ve Bereket" eseri üçüncü oldu. Balıkesir Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Hayırlı Ticaret" filmi ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

        - "Projemizin ödüllendirilmesi çok mutlu etti"

        Filmin rehberliğini yapan Radyo ve Televizyon Bölümü öğretmeni Ömürzat Toparlak, yazılı açıklamasında, okul müdürü Saffet Alptekin'in desteğiyle çekilen "Emanet"in atölye eğitmenliğini Zafer Özgentürk'ün yaptığını belirtti.

        Radyo ve Televizyon Bölümü 11. sınıf öğrencileri Sümeyra Togalan ve Hilal Naz Boran'ın yönettiği filmde, Seyhan Belediyesi Tiyatrosu oyuncularından Veysel Sadak ve Neslihan Sönmez'in başrolde yer aldığını kaydeden Toparlak, şu ifadeleri kullandı:

        "Film, dedesinden kalan eski bir dükkanı satmak isteyen genç bir kadının, dükkanda çalışan tamirci ustayla tanışıp geçmişin izleriyle yüzleşmesini ve yeniden kökleriyle bağ kurmasını anlatıyor. Yaklaşık 4-5 aydır üzerinde çalıştığımız projemizin ödüllendirilmesi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz için bu deneyimi bir atölyeye dönüştüren Zafer Özgentürk'e ayrıca teşekkür etmek isterim. Film seti, Özgentürk sayesinde öğrencilerim için bir eğitim süreci de oldu."

        Okul müdürü Saffet Alptekin de 55 kısa filmin içerisinde öğrencilerinin eserinin birinci olmasının yapılan emeği çok daha kıymetli hale getirdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

