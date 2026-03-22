Feke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

Adana'nın Feke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Feke Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Belediye Başkanı Cömert Özen, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Şehitlik Anıtı'nda devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.