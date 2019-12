Üreticiye 42 bin 500 lavanta fidesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Adana’da lavanta üretimi arttığında tesis kuracağız"

Adana Büyükşehir Belediyesi, dikimini ve üretimini teşvik etmek amacıyla Aladağ ilçesinde 25 bin 500, Pozantı ilçesinde de 17 bin lavanta fidesi dağıttı.

CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi’nin eşlik ettiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bizzat katıldığı fidan dağıtımında, kırsalda tarıma ve hayvancılığa verilen ve verilecek desteğin içeriği hakkında bilgi verdi. Başkan Karalar, “Hiç olmadığı kadar hizmet göreceğinize dair size söz verdim. Bunun gereğini yerine getireceğiz. Nihayetinde ocakta inşallah artık artı veren bir belediye bütçesi sağlayacağız. İlk aylardaki çok kötü mali tabloya rağmen hizmeti durdurmadık. Kozan’da 50 km yol yaptık. İmamoğlu’nda yaptığımız isale hattının uzunluğu 264 kilometre. 30 kilometre asbestli hat değiştirdik. Ceyhan’da, Karataş’ta, Aladağ’da, Kozan’da, bütün Adana’da kanserojen etkisi olan asbestli borulardan gelen su içiliyor. Su cenneti Adana’nın üçte birinde sağlıklı su yok. Bu kardeşiniz 5 yıl içinde arıtmasız ilçe, susuz belde, köy bırakmayacak Allah’ın izniyle. Aladağ’da önemli yol çalışmalarımız var ve uzun yıllardır yapılamayan yolları kısa sürede bitireceğiz. Bu konuda muhtarları toplayacağım. En azından ana yollarda sıkıntınız kalmayacak. Önümüzdeki yaz büyük bir yol hamlesi başlatıyoruz. Bana, ‘yaptığınız yama, önce yapılan yollardan kaliteli’ diyorlar. Kaliteli yol yapmayanın parasını ödemem. Ben milletin parasını çarçur ettirmem. Bizim işimiz sadece yol, taziye evi, park, altyapı yapmak, su getirmek değil. Hangi vatandaşımızın nerede bir ihtiyacı varsa ona el atmaya başladık.Tufanbeyli’yi yeniden dünyanın en kaliteli fasulyesini, nohudunu, mercimeğini üreten hale getireceğiz. Saimbeyli’de üzüm bağlarını kuruyoruz şu anda. Oraya çok ciddi tarım desteği veriyoruz. Feke’de silaj desteği veriyoruz. Hayvancılığı destekliyoruz. Aladağ’da da tarımın yanı sıra, hayvancılık desteğini gündeme alacağız. Pozantı’da domates ve çilek fidesi dağıttık. Bizde siyaset ayrımı yok. Hangi partiye oy verirseniz verin, benim kardeşlerimsiniz. Hepinize hizmet etmek benim boynumun borcudur” dedi.



Lavantanın katma değeri yüksek

Pozantı’yı, Karaisalı’yı ve Aladağ’ı lavanta cenneti haline getirmek istediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Dağlık, toprağı az olan yerlerde lavanta bir endüstri ürünü aynı zamanda. Hem görseli insanı çok mutlu ediyor, rahatlatıyor. Kokusu, yağı, dünyada çok önemli. Bunların önemini bilin. Türkiye’de bu artıyor. Adana’da lavanta üretimi arttığında biz bir tesis kuracağız, lavantalarınızı sizden alacağız, endüstriyel ürün haline getirip daha çok para kazanmanızı sağlayacağız. Dönümden yaklaşık 1 ton ürün alabilirsiniz. Lavantanın kilosu şu anda minimum 5 liradır. Dönümden 5 bin lira para kazanılabilir. Biz sizin yanınızdayız. Biz parayı iyi yönetiriz. Beni Seyhan Belediyesi’nden tanıyorsunuz ama Adana Büyükşehir Belediyesi’nde de bu kardeşinizin farkını bariz biçimde göreceksiniz. Tabii ki her sorunu bir anda çözmek mümkün değil. Sırayla ama birbirimize inanarak ve güvenerek, tabii ben size dayanarak bu işleri yapacağım. Ben üç gündür iki saat uykuyla ayaktayım arkadaşlar. Diyorlar ki ‘Başkan bu enerjiyi nereden buluyorsun?’ İşte karşımdaki kardeşlerimden alıyorum. Sizlerden alıyorum. Bana desteğiniz, güveniniz bana hem büyük mutluluk veriyor, hem büyük güç veriyor. 24 saat çalışsam size hizmet etmekten asla yorulmam. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar’ diyor. Ben hayatında hangi sektörde çalıştıysam, hangi işi yaptıysam onu en iyi biçimde yapmaya çalıştım. Ne Çukobirlik’te, ne özel sektörde, ne de kendi işimde başarısızlığa tahammül gösterdim. Bunun iki nedeni var. Birincisi çalışanı Allah sever. İkincisi de Mustafa Kemal Atatürk, ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ diyor” diye konuştu.



Adana’nın makus talihi kırılacak

Lavanta üretiminin ve getirilerinin ayrıntılarıyla ilgili de bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Milli ekonomiye ekstra gelir getiren, uçucu yağı en fazla kozmetik ve parfüm sanayisinde kullanılan lavanta güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayisinde, ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle kullanılabilmektedir. Çiçeklerinin şifa verici özellikleriyle çay şeklinde de kullanılmaktadır. Balcılar da lavanta istiyor bizden. Daha çok ektirmemizi istiyorlar. Lavanta çiçeklerinden elde edilen bal daha iyi para ediyor. Bal üreten kardeşlerim beklesinler onlara da sürprizim olacak. Bal üretimi bölgemizde çok önemli. Bal üretiminde Türkiye’de üçüncü Adana. Adana işsizlikte şampiyon oluyor ya, makus talihini kıracağız Adana’nın. Adana’nın böyle güzel rekorlarla anılmasını sağlayacağız. Saimbeyli’de üzüm bağları oluşturduk ve yine Saimbeyli’ne soğuk hava deposu yapacağız. Böylece kirazların dalda kalmasını engelleyeceğiz. İhracatlarına destek olacağız. Buradaki amaçlarımız kırsaldaki vatandaşlarımızın sosyoekonomik seviyesini yükseltmek, küçük aile işletmelerini canlandırmak, kooperatif kültürünü hayata geçirmek, yerinde istihdam sağlamak, insanların yaşadıkları yerde mutlu olmasını sağlayarak, şehirlere göçü bir nebze engellemek.”



Pozantı'da lavanta dağıtımı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ilçesinin ardından Pozantı’da da lavanta fidesi dağıttı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan karalar, soğuk havaya rağmen törene katılan kadınlara, muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti. Karalar, “Karakışlakçı’dan gelen kadınlarımız, çilek üreten kadınlarımız, Kınalı Eller Biz Seyhan Belediye Başkanıyken karış karış bütün Adana’yı gezdik. Hangi ilçede, hangi köyde ne problem var, bunların tamamını tespit ettik. Köylünün, çiftçinin giderek yok olmaya başladığını, büyük ızdırap içinde yaşadığını, yokluk içinde yaşadığını gördük. Mustafa Kemal Atatürk’ün köylü milletin efendisidir” sözünü hatırladığımızda büyük ızdırap çektik. Bizim köylümüz gerçekten milletin efendisidir ve gerçekten milletin efendisi olmalıdır. Boşuna söylememiş ulu önder. Ne yazık ki o milletin efendisi olan köylü çok zor durumda şimdi. Biz büyük bir çabayla tekrar köylüyü milletin efendisi yapmaya kararlıyız değerli kardeşlerim” dedi.



Kadın erkek omuz omuza

Kadının toplumun her alanında güçlenmesinin önemine değinen Başkan Zeydan Karalar, “Kadını güçlendirmek, kadını toplumda daha etkili kılmak, inanın bir ülkenin gelişmişliği ile çok doğru orantılıdır. Bundan erkeklerin en ufak bir tereddüdü olmamalıdır. Büyük bir cesaretle, kadınların daha güçlü, sosyal ve ekonomik alanlarda daha çok yer alan bir hale getirmeye yönelik çabalarımızın olması hepimizin görevidir. Erkekler, ‘Ya bizim etkimiz azalır, kadın bizi dinlemez’ diye düşünmesin. Hiç öyle bir şey olmaz. Kadın erkeğin, erkek de kadının yardımcısıdır. Netice itibariyle hayat müşterektir. Bizim birbirimize yardım etmekten başka da çıkar yolumuz yoktur. Kadınları güçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Çeşitli ilçelerde tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için önemli işler yapıldığını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Çilek buraların önemli bir meyvesidir ve dünyanın en yararlı meyvelerindendir ama çiftçilerimiz, köylülerimiz satamıyor.

Feke ve Saimbeyli’de hayvancılığı geliştirmek için slaj desteği yaptık. Aladağ ve Pozantı’da lavanta fidesi dağıttık. Bacılarım, kardeşlerim lavanta istediler. Size her şey feda olsun! Daha önce Pozantı’da çilek fidesi dağıttık. Karakışlakçı Köyü’ne gidin görün. Sırf bu kadınlarımızın çalışmasından ötürü Karakışlakçı Köyü ekonomik sorunlarını çözme konusunda çok yol kat etti. Ama daha iyi olacağız. İstiyoruz ki memlekette hiç bir kardeşimizin en ufak bir derdi olmasın. Biz bu desteklere devam edeceğiz. Bizim köylüye, kadınlara, sizlere desteğimiz devam edecek. Ülkenin gelişimi de, ülkenin refahı da, ülkenin huzuru da kadının gerçekten güçlenmesinden geçiyor. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Kooperatifleri destekleyeceğiz. Daha çok kadın kooperatiflerini destekleyeceğiz. Biz Seyhan Belediyesi’ndeyken Kınalı Eller diye bir kooperatif kurduk, şimdi onlarca kooperatif kuruyoruz. Hayvancılığa destek veriyoruz, sütçülüğe, balcılığa destek vereceğiz. Nerede bir köylü kardeşimin ihtiyacı varsa onun yanında olacağız.”



Pozantı’ya altyapı ve yol

Bunları yaparken merkeze hizmetin de unutulmadığını aktaran Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı: “Pozantı’nın yollarına bu sene küçük onarımların dışında fazla müdahale edemedik ama seneye karlar erimeye başladıktan, biraz sıcaklar artmaya başladıktan hemen sonra çok ciddi bir yol hamlesini de göreceksiniz.

Pozantı’ya ne söz verdiysek yapacağız. Ne dedik; ‘Tekir’in altyapısını halledeceğiz, Pozantı’da susuz bir yer bırakmayacağız.’ 2020 yılında, bu dönemde arıtmasız bir yerleşim birimi düşünülebilir mi? Değerli kardeşlerim tam 10 ilçede arıtma yok. Adana’nın 1/3’ünde sağlıklı su yok. Adana’nın üçte biri asbestli borudan su içiyor hala. Su kanserojen borulardan geçiyor. Ben bunu önceki dönem belediyeleri suçlamak için söylemiyorum. Bu 3040 yıllık bir süreç. Ama bu kardeşiniz bu dönem sonuna kadar Adana’da susuz bir köy, susuz ilçe ve 1 metre asbestli boru bırakmayacak. Hemşehrilerinin kanserojen borulardan akan suyu içmesine bu kardeşiniz tahammül edemez. Sadece Tekir’deki altyapı hizmetinin bedeli 400 milyon lira. Ama insan sağlığının, hemşehrilerimin sağlığının yanında paranın hiçbir önemi yok. O parayı bulacağız ve Tekir’in, Pozantı’nın altyapısını yapacağız.”

