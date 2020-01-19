Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Adana'da bir barda 30 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir barda kaçak içki satıldığı ihbarını aldı. Polis barda yaptığı aramada 30 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili F.E. gözaltına alındı.

ADANA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:14

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