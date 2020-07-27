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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor taraftarlarından coşkulu final kutlaması

İHA

Adana Demirspor taraftarlarından coşkulu final kutlaması

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, playoff yarı final ikinci maçında evinde Bursaspor’u yenerek finale yükseldi. Adana Demirsporlu taraftarlar, takımlarının finale yükselmesini coşkuyla kutladı.
Adana Demirspor, Süper Lige yükselme potasında playoff yarı final ikinci maçında Bursaspor’u 41 mağlup ederek finale yükseldi. Adana Demirsporlu taraftalar maçın bitiş düdüğü ile birlikte finale yükselme coşkusunu sokaklarda kutladı.
Adana Demirsporlu taraftarlardan sosyal mesafesiz kutlama
Kent genelinde taraftarlar grupları bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup tur attı. Finale yükselmeyi kutlayan Adana Demirsporlu taraftarlar sokaklarda çiftetelli oynadı. Binlerce taraftar, sokağa dökülerek sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp sevinmeye devam etti. Şehrin birçok noktası gerçekleşen kutlamalarda taraftarların maske takamaması dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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