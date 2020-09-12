Adana’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, KozanKadirli karayolu Kuyuluk Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozan istikametinden Kadirli istikametine seyir halinde olan Furkan Öztürk (24) yönetimindeki 28 AAH 613 plakalı otomobil kavşaktan dönerken, arkadan gelen ve sürücü ismi öğrenilemeyen 01 Y 9118 plakalı pikap yandan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ömer Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Emine Öztürk (54) ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Öztürk‘ün oğlu Furkan Öztürk, eşi Zeynep İrem Öztürk (23), Arda Öztürk (12) ve Meliha Öztürk (44) yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralılar Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kaza yerinden tesadüfen geçen ve hemşire olduğu öğrenilen bir kişi durumu ağır olan Emine Öztürk'e olay yerinde kalp masajı yaptı.



Kazadan dolayı KozanKadirli karayolu kısmen trafiğe kapatıldı. Öte yandan, ismi öğrenilemeyen pikap sürücüsünün kazadan dolayı şokta olduğu, kaza esnasında hiçbir şey hatırlamadığı iddia edilirken, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi. Kazada sürücü Furkan Öztürk'ün eşi olduğu öğrenilen Zeynep İrem Öztürk’ün ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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