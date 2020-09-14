Adana'da şok baskınlarda 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerince son bir haftada yapılan şok baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 125 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 14 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 15 iş yerine de idari işlem uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-14 09:55:47



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