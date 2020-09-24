Altınoran, yeni sanat sezonunu açtı

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu, korona şartlarını dikkate alarak sezonunu online etkinlikle açtı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, platform olarak ayrıca Altınoran Galeri’nin Ekim ayından itibaren perşembe ve cuma günleri saat 16 21 arası açık olacağını ve Adana ve Türkiye'den önemli sergileri pandemi şartlarını koruyarak izlenebileceğini ve fotoğraf çalışması için stüdyonun kullanabileceğini söyledi.

Uygur, “Etkinlikleri online yapma zorunluluğunun olumlu yanı ise, aynı anda dünyadaki bir çok kişi ve kuruluşla buluşma imkanı sağlaması. Biz de bu imkanı kullanarak Sille Sanat Sarayı ve Tekin Ertuğ Atölyesi ile birlikte çalışma imkanını oluşturduk” dedi.

Uygur, yapacakları online etkinlikleri şöyle sıraladı:

“Mehmet Bayhan Sohbetleri: Sille Sanat Sarayı ile birlikte yapacağımız bu etkinlik her ayın 4. Çarşambasında saat 20.00'de olacak.

Görünmeyeni Gösteren Fotoğraf Atölyesi: Tekin Ertuğ Atölyesi ile birlikte yürüttüğümüz bu etkinlik hem teorik hem de üretime yönelik bir çalışma. Felsefe, sanat ve fotoğraf tarihi ile iç içe sanal ortamda etkileşerek eser üretmeyi hedefleyen bu atölye geçen hafta çalışmasına başladı.

Fotoğrafik Düşünme Tarihi: Sadece teorik olan bu atölyede, fotoğrafı bir teknik olarak ele almaktan öte bir düşünme sistematiği olarak görmenin yaslandığı binlerce yıllık bir geçmişi tartışacağız. Zoom üzerinden yapılacak olan bu atölye 30 Eylül 2020 tarihi saat 19'da ilk toplantısını yapacak.

Temel Sanat Tarihi Atölyesi: Sanatın Aktüel Tarihi isimli kitabımın temel olduğu konuları paylaşacağımız bu atölye de ekim ayı içerisinde başlayacak.

Yüz Yüze Fotoğraf: En fazla 3 kişiyle yapılacak olan bu çalışma fotoğraf tekniklerini, bizzat uygulamanın içinde tartışacağımız ve sonunda Adana'yı anlatan bir proje haline getireceğimiz bir etkinlik olacak.

Şimdilik daha çok uzaktan olacak etkinliklerimiz şartlar değiştikçe yaşama uyum sağlayacak şekilde değişecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.