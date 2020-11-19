Motosikletle gezdirdikleri genci bıçaklayıp gasp ettiler Adana’da bir genci önce motosikletle gezdirip daha sonra bıçaklayıp cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Zanlıların genci motosikletle gezdirmesi ve gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adana’da bir genci önce motosikletle gezdirip daha sonra bıçaklayıp cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlıların genci motosikletle gezdirmesi ve gasp anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Ekim günü saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı fabrikadan çıkıp eve gittiği sırada Tahir Z.’nin (20), yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şahıslardan biri sevgilisiyle konuşmak istediği gerekçesiyle Tahir Z.’den cep telefonunu istedi. Tahir Z.’nin telefonu verdiği kişi, sevgilisine mesaj attı ancak yanıt alamayınca telefonun kendisinde kalmasını isteyerek, “Sen burada arkadaşımla bekle. Ben motosikletle sevgilimin evine gidip geleyim” dedi. Tahir Z., teklifi kabul etmeyince zanlı genci de motosiklete alarak sevgilisinin evinin önüne gitti. Motosikletle bir süre dolaşan ikili, bölgeye geri döndü. Tahir Z. motosikletten inip evine doğru gitmek isterken zanlılardan biri arkasından koşup diğeri de önünü keserek durdurdu. Şahıslar cep telefonunu vermek istemeyen genci bıçaklayıp cep telefonunu alarak kaçtı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tahir Z.’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonucu boynunda ‘İlknur’ yazılı dövmesi olduğu ve benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, Hüseyin C. (19) olduğu tespit edildi. Zanlının bir kargo şirketinde çalıştığını tespit eden polis kargo şubesine baskın yaptı. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının, yanındaki kişinin arkadaşı Serhat A. (18) olduğunu söylemesi üzerine polis, diğer zanlıyı da gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, ifadesinde, “Bize küfredince bıçakla yaraladık. Aldığımız cep telefonunu da 650 liraya satıp, parasını harcadık” dediği öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Z.’nin cep telefonu, satıldığı iş yerinden alınarak teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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