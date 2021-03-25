Adana’da "menopoz okulu" açıldı Bu okula sadece kadınlar girebiliyor Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde ‘menopoz okulu’ açıldı Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güney Cem Bülbüloğlu: “Kadınlarımızın hayatı bizim için çok önemli”

Adana’da devlet hastanesi bünyesinde menopoz okulu açıldı. Okulda kadınlara, menopoz belirtileri, beslenme ve egzersiz gibi konularda eğitim veriliyor.

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde menopoz okulu açıldı. Çukurova Bölgesi'nde bir ilk olan okulda, kadınlara beslenme, menopoz belirtileri ve egzersiz gibi konularda eğitim verilecek. Kadınlar her hafta Salı günü 5 saat boyunca eğitim görecek.



“Kadınlarımızın hayatı bizim için çok önemli”

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, “Kadınlarımızın sağlığı bizim için, Sağlık Bakanlığı politikası açısından hem de Türkiye Cumhuriyeti adına çok önemli. Uzun zamandır ‘gebe okulu'n da faaliyetlere devam ediyorduk. Şuanda da kadınların hayatının büyük bir bölümü olan menopoz sonrası dönem için neler yapabileceklerini anlatacağımız bir okul açtık. Kadınlarımızın hayatı bizim için çok önemli. Menopoz sonrası dönemde bir takım sorunlar yaşanıyor ve bunların hangileri normal, hangileri anormal diye bilgilendirme yapacağız” diye konuştu.



“Menopoz, korkulan bir dönem”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gülşah Dalgacı ise kadınlardan aldıkları talep doğrultusunda böyle bir hizmete başladıklarını belirterek, “Menopoz korkulan, çekilen ve çok kolay ifade edilemeyen bir dönem. Ancak bence altın çağı. Biz kadınlarımızı rahatlatmak, sıkıntılarını azaltmak, hafifletmek için menopoz ve sonrası dönemi nasıl kolay atlatabilirler onu anlatmak için bu okulumuzda çeşitli aktivitelerde bulunacağız. Pandemi nedeniyle maksimum 5 hastamıza hizmeti vereceğiz. Okulda fizyoterapist olacak. Menopoz döneminde yaşanılan sıkıntıları fizyoterapist eşliğinde çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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