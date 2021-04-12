Köprü çalışması trafiği felç etti: 9 kilometrelik kuyruk oluştu İstanbul değil Adana trafiği

Adana’da köprü çalışması nedeniyle trafiğe kapanan yollardan dolayı D400 karayolunda yaklaşık 9 kilometrelik araç trafiği oluştu. Trafik drone ile havadan görüntülendi.
Kentin merkez Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan ve D400 karayolu üzerinde bulunan Girne Köprüsü’nün her iki yanında süren genişletme çalışmaları sürüyor. Köprüdeki çalışmanın hızlanması nedeniyle bugün 3 şerit kapatıldı ve trafik 1 şeritten akmaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışmasını sürdürürken trafiğe kapanan yollardan dolayı D400 karayolunda yaklaşık 9 kilometrelik trafik oluştu. Adana Havalimanı’ndan başlayan trafik Merkez Cami'ye kadar sürdü.
Bazı sürücülerin 9 kilometrelik yolu 2 saatte katettiği öğrenildi. Oluşan araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Tır sürücüsü Süleyman Kaya, “2 saattir yoldayız. Yol çalışması nedeniyle kapatmışlar trafiği böyle kaldık” diye konuştu.
Adil Şimşek isimli başka bir sürücü ise Kocavezir İş Merkezi’nden D400 karayoluna 45 dakikada gelebildiğini söyledi.
Köprüdeki çalışmanın 16.00’da tamamlanması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.