Adana 5,5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin 3 depoya yaptığı baskında 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kentte 3 depoya baskın yaptı. Aramalarda, 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-03 09:48:50



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