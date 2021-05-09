26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı



Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) TFF 1'inci Lig'in 34´üncü haftasında Menemenspor'u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor, kentte büyük bir sevinç yaşattı. 26 yıllık hasretin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, kısıtlamaya rağmen sokağa dökülüp, konvoy ve meşalelerle kutlama yapmak isteyince polis tarafından dağıtıldı.

TFF 1'inci Lig'i 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kenti sevince boğdu. Ellerinde takım ve Türk bayraklarıyla sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, büyük sevinç yaşadı. Kısıtlamaya rağmen kentin farklı noktalarında toplanan taraftarlar, şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma sevincini konvoy yapıp, meşale yakarak kutlamak isteyince polisin uyarılarıyla dağıldı. Bazı vatandaşlar ise şampiyonluk sevincini evlerinin balkonlarından kutladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarları sevinç gösterileri

-Taraftarların meşale yakmaları

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2021-05-09 22:31:36



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