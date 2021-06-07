Prof. Dr. İbrikçi TÜBİTAK ARDEB üyeliğine seçildi

18 yaş altı yasaklarla ilgili yeni karar belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay İbrikçi, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) bağlı Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek GrubuEEEAG Yürütme Kurulu (GYK) ve Danışma Kurulu (DK) üyeliğine seçildi.

TÜBİTAK üyeliğine seçilmiş olmasının kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Turgay İbrikçi, 1 yıl boyunca bu görevde yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.