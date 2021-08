Kozan Belediyesi'nden asfalt atağı

Kozan Belediyesi, şehrin her noktasında aralıksız olarak sürdürdüğü asfalt çalışmalarını Tavşantepe Mahallesi’nde yoğunlaştırdı. Kozan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü şantiye şefliği ekipleri geçtiğimiz günlerde başlatılan asfalt çalışmaları Tavşantepe mahallesinde 13 ayrı sokakta devam ediyor. Şeker, Aytekin, İsimsiz, Tanıtım, Atalay, Toprak, Gökmen, İnci, Ayhanlar, Esenler, Tanıtım 2, Esenler, Mercan ve Zeybek sokak olmak üzere 13 ayrı sokakta devam ediyor. Asfalt çalışmaları daha önceden planlamaya alınan şekilde asfalt kaplama çalışmaları başladı. Tavşantepe mahallesinde 13 sokakta 3 bin 550 metre yol ile 29 bin 700 metrekare alanda bin 100 ton mıcır kullanıldığı belirtildi.



Vatandaşlardan Başkan Özgan’a teşekkür

Tavşantepe Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmaları bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yoğun bir nüfus yapısına sahip bölgede oturan vatandaşlar, "Belediyemizin yürüttüğü asfalt çalışmaları kapsamında kaliteli asfalta kavuşuyoruz. Bu çalışmayla ulaşımımızı ve dolayısıyla yaşamımızı kolaylaştıran Belediye Başkanımız Kazım Özgan’a teşekkür ediyoruz." dediler.



“Kaliteli hizmeti kısa sürede vatandaşımızın ayağına götürüyoruz"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan; “Şehrin her noktasında alt yapı, üst yapı, yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek "Vatandaşımızın en kaliteli hizmeti en kısa sürede alması için bütün imkânlarımızı kullanıyoruz. Bölgedeki sokakları asfalt ile kaplıyoruz. Şu an yine diğer Mahallelerde asfaltlama çalışmamız devam ediyor. İmkanlar çerçevesinde elimizden geldiği kadarı ile asfalt çalışmalarına devam edeceğiz." dedi. Tavşantepe mahallesindeki asfalt çalışmaları bitikten sonra Türkeli ile diğer mahallelerde planlanan sokaklarda asfalt çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

