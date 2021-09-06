Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Ahmet: Öleceğimi zannettim



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da maganda kurşunuyla yaralanan Suriyeli Ahmet el-Alivi (7), hayati tehlikeyi atlatması sonrası ailesinin talebi üzerine taburcu edildi. Vücudunda hala saçma bulunan ve ameliyat gününü bekleyen Ahmet el-Alivi, "Öleceğimi sandım, çok korktum. Annem ağlayarak beni hastaneye götürdü. Beni vuran kişinin yakalanmasını, hapisten çıkmamasını istiyorum" dedi.

Olay, 22 Ağustos akşamı Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Pekyiyen (19) ile komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Pekyiyen, pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Bu sırada sesi duyup dışarı çıkan Suriyeli kardeşler Azize el-Alivi (3) karnından, ağabeyi Ahmet el-Alivi ise göğüs ve boynundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet ve Azize, ambulansla, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Azize, tedavisinin ardından 29 Ağustos'ta taburcu oldu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet el-Alivi, yoğun bakım servisinde günlerce yaşam mücadelesi verdi. Hayati tehlikeyi atlatan Ahmet el-Alivi, tedavisi tam olarak tamamlanmadan annesi Fatma el-Alivi'nin (25) ısrarı ve onayıyla taburcu edildi. Ahmet, 13 günlük tedavinin ardından dün ailesi tarafından eve getirildi.

Tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli Yunus Emre Pekyiyen ise saklandığı adreste polis tarafından gözaltına alındı. Pekyiyen, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VÜCUDUNDA SAÇMA VAR

Vücudunda hala saçma olan ve ameliyat edileceği günü bekleyen Ahmet, vurulduğu anları anlattı. Evinde tedavisi süren Ahmet, "Bahçeye çıkmıştım. O sırada adam silahla ateş etti. Yere düştüm, çok canım yandı. Öleceğimi sandım, çok korktum. Annem ağlayarak beni hastaneye götürdü. Okula gitmek istiyordum ama gidemeyeceğim. İyileşmeme daha çok var. Beni vuran kişinin yakalanmasını, hapisten çıkmamasını istiyorum" diye konuştu.

`ÇOCUKLARIM GECELERİ AĞLAYARAK UYANIYOR´

Çocuklarını vuran Yunus Emre Pekyiyen´in serbest bırakılmasına tepki gösteren anne Fatma el-Alivi ise, "Ne kendisi ne de ailesi bizim yanımıza gelmedi. Çocuklarımın bir şeyi olmadığını söylüyorlarmış. Acıyı biz çektik, onlar değil. Saçmalar hala çocuğumun vücudunda. Kızım da korkuyor, dışarı çıkamıyor. Geceleri ikisi de ağlayarak uyanıyor. Ahmet ameliyat olacak. Yemek yiyemiyor, yürüyemiyor. Ben bu acıyı çektiysem, onlar da çeksin. Tutuklanmasını istiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-06 11:05:58



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