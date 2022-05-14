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3 bin 500 yıllık antik kentin gönüllü bekçileri Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Şar Mahallesi sakinleri Şar Antik Kentinde asırlar öncesi yerleşmiş atalarının mirasının üzerinde yaşıyor, kentin gönüllü bekçiliğini yapıyorlar

İHA

3 bin 500 yıllık antik kentin gönüllü bekçileri Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Şar Mahallesi sakinleri Şar Antik Kentinde asırlar öncesi yerleşmiş atalarının mirasının üzerinde yaşıyor, kentin gönüllü bekçiliğini yapıyorlar

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Şar Mahallesi sakinleri 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kentinde asırlar öncesi yerleşmiş atalarının mirasının üzerinde yaşıyor, kentin gönüllü bekçiliğini yapıyorlar.
Şar Mahallesi'nde antik kentin içinde yaşayan ve tarihi evlerin üzerine asırlar önce yerleşmiş atalarının emanetine gözü gibi bakan sakinler antik kentin günümüze kalan eserlerine sahip çıkıyor.
Her yıl birçok ülkeden tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması'na imza atan ve Rahibin kızı Puduhepa'nın yaşadığı 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kenti’nin ziyaretçisinin yoğun olduğunu aktaran mahalleli, iç içe yaşadıkları tarihi eserlere gözü gibi baktıklarını söyledi.

“Birçok devletten ziyaretçisi var”
Bölgedeki her evin ve her arsanın 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kenti'nin izlerinin günümüze taşındığını kaydeden, tarihin emanetinin yükünün ağır olduğunu belirten Zeyni Başkurt, “Ben burada 67 yıldır yaşıyorum. Bu kent Şar Komana Antik Kenti olarak bilinmekte. Ben kendimi bildiğimden beri Avrupa’dan birçok devletlerden burayı gezip beğenenler var. Mahallemiz içinde büyük yararı var. Bu mahalle 500 hane falan olurdu ama şu an 40 hane yaşıyoruz. Burada yaşayan herkes evlerin altında tarih üstünde biz yaşıyoruz. Bu tarihi evlerin üzerinde yaşamak bize büyük iş ve sorumluluk. Çivi bile çakamayız. Tarihi eser olduğu için devletimiz çok ciddi denetliyor. Arazide bir iş yapamayız. Köyümüzü koruyoruz. Biz burada olmasak taş üstünde taş koymazlar. Buralar çok eski. Bu mahalleye atalarımız Erzurum, Ağrı, Artvin’den gelmişler. Babalarımız dedelerimiz bir asır önce buralarda yaşamış biz de emanetlerine sahip çıkıyoruz” dedi.

“Bir yanda tarih bir yanda doğa”
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü Şar ise, "Kadeş Anlaşması'na imza atan Puduhepa Şarlı bir rahibin kızı ve burası yaşadığı bir şehir. Bizde bu antik kent bu kadar önem arz eden bir yer. Bu yıl belediye olarak da Şar yolu üzerine kamp alanı yapıyoruz. Bir yanda tarih bir yanda doğa tüm misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz” dedi.
Bölgeye gelen tarih ve doğa tutkunları, bir mabedin girişi olduğu tahmin edilen 6 metre yüksekliğinde 3 metre enindeki süslemeli Alakapı, amfi alanı olmak üzere birçok tarihi yapıyı ziyaret edebiliyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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