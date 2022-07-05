Kayalıklardan düşen çoban yaralandı

Ali GÖKDAL/ ALADAĞ (Adana), (DHA)ADANA'nın Aladağ ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen ve sol bacağında kırıklar oluşan Mehmet Ali Barazama (19), mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tırak Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, keçi otlatan Mehmet Ali Barazama, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan ve sol bacağında kırıklar olduğu belirlenen Barazama, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Aladağ Ali GÖKDAL
2022-07-05 18:19:37
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