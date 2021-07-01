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Adana Lise taban puanları 2021! Adana LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Adana Lise taban puanları 2021 merak ediliyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Adana 2021 Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi, Spor Lisesi taban puanları açıklandı mı? İşte yanıtı...

Adana Lise taban puanları 2021! Adana LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Adana Lise taban puanları 2021 merak edilenler arasında. Milyonlarca lise adayı lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Önce gidecekleri lise için araştırma yapmak istiyorlar. Adana Lise taban puanları 2020 açıklanmışıtı. MEB 2021 tercih robotu yayınlayarak öğrencilerin işlerini kolaylaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilen ve 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katıldığı LGS maratonunda tercih dönemi için geri sayım başladı. İşte LGS tercihleri ve yüzdelik dilim hakkında merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2021'i adaylarla paylaştı. LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre 2021 LGS tercihleri 05-16 Temmuz 2021 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr ya da https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden alınacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için Tıklayınız

2021 LGS KONTENJAN TABLOLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sınava katılan öğrenciler arasında elde edilen başarı sıralamasına karşılık gelir. Sınava katılan öğrenci sınavda verdiği yanıtların doğru-yanlış hesaplamasından elde ettiği başarı puanıyla hangi yüzdelik dilim içerisine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.

MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

ADANA LİSE TABAN PUANLARI

Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 2020 LGS taban puanları belli olmuştu. İşte 2020 yılına göre lise taban puanları...

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 477,3162 0,35 0,02
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 463,0659 0,93 0,36
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 452,8902 1,53 0,37
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 442,4571 2,36 1,53
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 437,4105 2,82 1,69
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 36 435,6105 3 1,93
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 430,7534 3,52 0,04
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 424,3942 4,25 2,4
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,9122 4,43 0,25
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 420,9495 4,67 2,78
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,1816 5,75 3,12
ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 403,1539 7,32 3,28
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 402,1016 7,49 4,73
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 397,8571 8,24 4,52
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 393,4068 9,06 0,1
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 391,0088 9,53 5,82
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 389,2117 9,9 3,57
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 375,7201 12,85 4,52
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 370,7124 14,06 6,09
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 108 356,4356 17,8 11,73
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 348,3838 20,12 7,6
ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 340,9368 22,37 9,1
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 180 329,2563 26,15 9,09
ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 204 298,0082 38,01 4,6
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 288,8225 42,11 9,77
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 284,0467 44,35 10,09
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 283,2855 44,72 21,3
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 72 276,355 48,18 9,99
ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 268,86 52,17 17
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 266,1769 53,63 22
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 257,7866 58,47 14,66
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 251,5342 62,24 14,77
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 249,9708 63,21 18
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 247,1992 64,97 14,02
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 245,1901 66,25 31,72
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 242,2283 68,16 23,93
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 231,5111 75,25 22,35
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 224,6506 79,81 47,11
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 223,0381 80,87 24,39
ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 220,0095 82,78 35,62
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 216,2171 85,14 27,89
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 209,6926 88,87 37,25
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 184,6992 97,96 19,74
ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 178,4606 98,87 16,23
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