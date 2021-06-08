ADANA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Ülkenin ünlü ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Adana, Seyhan Nehri'nin kıyısında Toros Dağları'nın güneyine kurulmuş Türkiye'nin en yüksek nüfusuna sahip altıncı şehridir. 2019 yılı verilerine göre 2.258.718 nüfusa sahiptir.

Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 6,33 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.

Adana Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır.

ADANA'NIN KAÇ İLÇESİ VAR?

01.02.2018 TÜİK verilerine göre 5'i merkez ilçe (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Karaisalı) olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.

Adana

Ceyhan

Çukurova

Feke

İmamoğlu

Karaisalı

Karataş

Kozan

Pozantı

Saimbeyli

Sarıçam

Seyhan

Tufanbeyli

Yumurtalık

Yüreğir

ADANA'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER

Toprakkale (Misis)

YılanKale (Ceyhan)

Dumlu Kalesi (Ceyhan)

Tarihi Tepebağ Evleri (Adana)

Ramazanoğlu Konağı (Adana)

Kurtkulağı Kervansarayı (Ceyhan)

Hayriye Hanım Konağı (Reşatbey, Adana)

Çarşı Türk Hamamı (Adana)

Büyüksaat Kulesi ve Adana Bedesteni

Taşköprü (Justinianus Roma Köprüsü) (Adana)

Kozan Kalesi ve Manastırı

Ulu Camii (Adana)

Hasan Ağa Camii (Adana)

Yağ Camii (Eski Kilise) (Adana)

Bebekli Kilise/Aziz Pavlus Kilises (Adana)

Yeşil Mescid (Adana)

Lokman Hekim KÖPRÜSÜ (MİSİS)



ADANA'NIN MEŞHUR YEMEKLERİ

Adana mutfağının en ünlü yemeği Adana kebabıdır.

Adana mutfağının diğer ünlü yemekleri ise şunlardır;

Analı Kızlı

Kabak çintme

Şalgam suyu

Karakuş

Bici Bici (buz ve nişasta ile yapılan tatlı)

Karsambaç (karlı tatlı)

Yüksük Çorbası

Kısır

Mahluta çorbası

Sıkma

Batırık Köftesi

Adana Kebap

Şırdan

Mansaf

Hamis

Fatuş

Aşlama