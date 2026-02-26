Adana'nın neyi meşhur? Adana'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

ADANA’NIN NEYİ MEŞHUR?

Adana denince akla ilk gelenler güçlü mutfak kültürü, Seyhan Nehri çevresinde şekillenen şehir yaşamı ve Çukurova’nın bereketli tarım ürünleridir. Adana kebabı şehrin en bilinen lezzetidir ve zırhla çekilmiş dana ve kuzu etinin özel baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanır, yanında şalgam suyu ve közlenmiş sebzelerle servis edilir. Ciğer kebabı özellikle sabah saatlerinde tüketilir ve merkezdeki ocaklarda taze şekilde sunulur. Bici bici yaz aylarında serinlemek için tercih edilen nişastalı tatlılardan biridir, karadut şerbetiyle birlikte hazırlanır.

Analı kızlı çorbası, içli köfte ve yüksük çorbası ev mutfağında sık pişirilir. Şırdan ve mumbar sakatat sevenlerin bildiği yöresel tatlar arasında yer alır. Karaisalı tarafında yapılan taş köprü gezileri ve Seyhan Baraj Gölü manzarası şehir siluetinin önemli parçalarıdır. Portakal çiçeği ve narenciye üretimi Adana’yı tarım açısından öne çıkarır, turunç reçeli ve narenciye ürünleri pazarlarda bulunur. El işi oya ve yöresel tekstil ürünleri köy pazarlarında satılır. Bakırcılık geçmişten gelen zanaatlar arasındadır, dövme tepsiler ve cezveler çarşı içindeki atölyelerde görülür. Taşköprü Roma döneminden kalan önemli yapılardan biridir ve şehir merkezinde yer alır.

Adana, Seyhan Nehri çevresinde gelişen şehir yaşamı, Roma döneminden kalan yapıları ve Çukurova'nın geniş coğrafyasıyla kültür ile doğayı birlikte sunan bir gezi rotası oluşturur. Merkezde yürüyerek gezilebilecek tarihi noktalar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günübirlik duraklar da planlanabilir. Köprüler, müzeler, doğal alanlar ve eski yerleşimler aynı program içinde değerlendirilebilir. Taşköprü: Roma döneminden kalan köprü şehir merkezinde yer alır. Seyhan Nehri manzarası eşliğinde yürüyüş yapılabilir.

Sabancı Merkez Camii: Türkiye’nin en büyük camilerinden biridir. Nehir kıyısındaki konumu ile dikkat çeker.

Adana Merkez Park: Seyhan Baraj Gölü hattında uzanır. Yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanlarıyla merkezde nefes alma noktasıdır.

Adana Arkeoloji Müzesi: Bölgedeki kazılardan çıkan eserler sergilenir. Çukurova tarihini yakından tanımaya imkan verir.

Seyhan Baraj Gölü: Şehir siluetini tamamlayan doğal alanlardan biridir. Gün batımı saatlerinde manzara izlenir.

Karaisalı: Doğal kanyonları ve eski demiryolu köprüleriyle bilinir. Varda Köprüsü bu hatta yer alır.

Varda Köprüsü: Yüksek kemerli yapısıyla tanınır. Fotoğraf çekimi için sık ziyaret edilir.

Yumurtalık: Sahil hattı ve küçük kalesiyle deniz molası vermek isteyenler tarafından tercih edilir.

Pozantı: Toros eteklerinde serin havasıyla yaz aylarında kısa kaçamak rotası oluşturur. Adana seyahati; güçlü yöresel mutfağı yerinde tatmak isteyenler, sıcak iklimli şehirleri sevenler ve nehir kıyısında sakin yürüyüşlerden keyif alan gezginler için uygundur. Kebap, ciğer, şalgam ve bici bici gibi yerel tatları denemek isteyen gastronomi meraklıları şehir merkezinde rahat bir program oluşturabilir. Tarihi yapıları gezmeyi sevenler Taşköprü ve cami hattında kültür odaklı bir rota kurabilir. Deniz molası planlayanlar Yumurtalık yönüne kısa kaçamak yapabilir, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler Toros eteklerinde serin yayla havası alabilir. Fotoğrafla ilgilenenler nehir manzarası, köprü silueti ve baraj gölü çevresinde güçlü kareler yakalayabilir. Aileler park alanları ve açık mekanlarla dengeli bir gün geçirebilir. Yoğun gece hayatı beklentisi olmayan, daha çok lezzet, yerel yaşam, tarih ve doğal alanlara odaklanan ziyaretçi profili Adana'da sıcak, sade ve tatmin edici bir seyahat deneyimi yaşar.

ADANA’DA YAPILACAK ŞEYLER NELER? Adana’da yapılacak şeyler nehir kıyısından tarihi yapılara, yerel mutfaktan Toros eteklerine uzanan geniş bir akış sunar. Sabah saatlerinde Taşköprü çevresinde yürüyüş yapıp Seyhan Nehri manzarasını izlemek güne iyi bir başlangıç sağlar, ardından Sabancı Merkez Camii ve Merkez Park hattında vakit geçirilebilir. Şehir merkezinde kısa bir gezinti sonrası Adana Arkeoloji Müzesi ziyaret edilerek Çukurova’nın geçmişine dair eserler görülebilir. Öğle saatlerinde kebap salonlarında Adana kebabı ya da ciğer tadımı yapılabilir, bici bici veya karadut şerbetiyle serinleme molası verilir. Seyhan Baraj Gölü çevresinde manzara eşliğinde çay içilebilir. Doğaya yönelmek isteyenler Karaisalı tarafına geçerek Varda Köprüsü çevresinde yürüyüş yapabilir, eski demiryolu hattı boyunca fotoğraf çekimleri gerçekleştirebilir. Yumurtalık sahilinde deniz molası planlanabilir, balık restoranlarında Akdeniz lezzetleri denenebilir. Pozantı yönünde Toros eteklerine kısa araç turu yapılarak serin yayla havası alınabilir. Merkez çarşıda turunç reçeli, şalgam suyu ve yöresel baharat alışverişi yapılabilir. Akşam saatlerinde nehir kıyısında yürüyüşle tempo düşürülür, yerel kafelerde vakit geçirilir. Fotoğrafla ilgilenenler köprü silueti, cami cepheleri ve baraj gölü manzarasında çekim yapabilir.