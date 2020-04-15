Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler! Hatay'da peş peşe 2 deprem! AFAD ve Kandilli son depremler
ABONE OL

Hatay'da peş peşe 2 deprem!

Hatay'da meydana gelen deprem korkuttu. Saat 10.40'ta Hatay Yayladağı açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü. Saat 11.18'de aynı yerde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İşte Hatay'daki deprem ile ilgili detaylar...

deprem

Akdeniz'de Hatay açıklarında saat 10.40'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 24.99 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladıktan sonra 4.7 şeklinde revize etti. Depremin  ardından olumsuz bir haber yansımadı. 

HATAY'DA İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın verilerine göre, saat 11.18'de Hatay Yayladağı açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise ikinci deprem büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

SON DEPREMLER 15 NİSAN

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Drone'lu kovalamaca ile yakalanan şüphelilere maske cezası
GÜNDEMDrone'lu kovalamaca!
Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü
GÜNDEMHayvanseverleri mutlu eden genelge
Sağlık çalışanlarına şiddette suçlar yarı oranda artıyor - Haber
GÜNDEMSağlık çalışanlarına şiddette suçlar yarı oranda ...
İletişim Başkanı Altun'un adres ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara soruşturma
GÜNDEMAltun'un ev adresini paylaşanlara soruşturma
Alaattin Çakıcı kimdir? Tahliye edildi mi? Alaattin Çakıcı'nın suçu neydi?
GÜNDEMAlaattin Çakıcı kimdir? Tahliye edildi mi?
11 yaşındaki Nurten'e polislerden doğum günü pastası sürprizi
GÜNDEM11 yaşındaki Nurten'e pasta sürprizi
Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi
GÜNDEMGökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Çocukların oyuncak hayalini polis gerçekleştirdi
GÜNDEMOyuncak isteyen çocuklara polis yetişti
EBA hesabı öğrenci girişi 2020 TIKLAYIN ! EBA yeni şifre alma işlemi... EBA girişi ile ders izle
GÜNDEMEBA hesabınıza giriş yapın 2020
2 ilde yeni karantina tedbirleri: 5 apartman ve bir mahalleye giriş çıkış yasağı
GÜNDEM2 ilde yeni karantina tedbirleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X