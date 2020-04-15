Akdeniz'de Hatay açıklarında saat 10.40'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 24.99 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladıktan sonra 4.7 şeklinde revize etti. Depremin ardından olumsuz bir haber yansımadı.

HATAY'DA İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın verilerine göre, saat 11.18'de Hatay Yayladağı açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise ikinci deprem büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

SON DEPREMLER 15 NİSAN

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: