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        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Adanaspor: 1 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 1 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6.haftasında Adanaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:37
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        Adanaspor tek golle güldü
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        12. dakikada Mustafa Yumlu’nun ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Mustafa Akbaş kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        22. dakikada Celal’in pasında topla buluşan Mustafa Akbaş, sola ayağıyla kaleyi karşıdan gören açıdan sert şekilde şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

        50. dakikada kontratakta topla buluşan Rosheuvel ceza sahasına sol çaprazdan girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ahmet Said topu kurtararak kalesini gole kapattı.

        69. dakikada kaleci Ahmet Said’i önde gören Orhan sağ kanattan kaleye doğru topu gönderdi. Ancak top farklı şekilde auta çıktı.

        76. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serhat Kot doğrudan kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        84. dakikada orta sahasında topla buluşan Hakkı Türker, kaleyi çerçeveden gören vuruşta şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        86. dakikada sol kanattan gelişen atakta Mustafa Yumlu, defansın arkasına sarkan Batuhan’a pasını verdi. Batuhan’ı şutunu kaleci Ahmet Said kurtararak kornere çeldi.

        90+3.dakikada kendi yarı sahasında topu alan Fernandes çıktığı kontratakta, topla birlikte karşı kaleye kadar gitti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandes yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

        Hakemler: İmdat Tetik, Ferhat Türk, Mehmet Türk

        Adanaspor: Ahmet Said, Feyzi, Fatih, Evren, Hüseyin, Dabo, Harun (Serhat Kot dk. 75), Yepie Yepie (Muhammet Enes Gök dk. 85), Diakite (Hakkı Türker dk. 75), Ayuk (Lukaku dk. 64), Oberlin (Fernandes dk. 64)

        Yedekler: Arda Akbulut, Kubilay Aktaş, Metehan Altunbaş, Hakkı Türker, Lukaku, Serhat Kot, Cem Güzelbay, Ferhat Katipoğlu, Fernandes, Muhammed Enes Gök

        Teknik Direktör: Özhan Palut

        Erzurumspor: Göktuğ, Celal, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Yakup Kurtay dk. 66), Furkan (Süleyman Koç dk. 82), Estrela, Batuhan, Sefa (Alican Özfesli dk. 90), Eren, Rosheuvel

        Yedekler: Rıdvan Yağcı, Yakup Kırtay, Fırat Şaşi, Süleyman Koç, Hüseyin Mevlüt, Güney Yılmaz, Alican Özfesli, Muhammed Yavaş, Özgür Sert, Gürkan Varlı

        Teknik Direktör: Hakan Kutlu

        Gol: Fernandes (dk.90+3) (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Evren Korkmaz (Adanaspor), Eren Tozlu (Erzurumspor)

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