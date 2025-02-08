Adanaspor: 2 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, evinde Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Sokol Cikalleshi (p) ve Orkan Çınar'ın golleriyle kazanan Adanaspor, puanını 19'a yükseltti. Manisa FK ise 30 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Adanaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19'da penaltıdan Sokol Cikalleshi ve 81. dakikada Orkan Çınar attı. Konuk ekibin tek golünü ise 64. dakikada Ensar Akgün kaydetti.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 19'a yükseltirken, Manisa FK ise 30 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Manisa FK, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.