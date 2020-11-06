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Adanaspor-Menemenspor maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Adanaspor - Menemenspor karşılaşması, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Adanaspor-Menemenspor maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi
1. Lig'de maça korona engeli!
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Adanaspor ile Menemenspor'un yarın oynaması gereken TFF 1'inci Lig 9'uncu hafta maçı, konuk takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. Geçen haftadan bu yana salgınla boğuşan sarı-lacivertlilerde son yapılan koronavirüs testleri sonrasında 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vaka tespit edildi. Bu gelişme üzerine Menemenspor'daki pozitif vaka sayısı 18'i futbolcu olmak üzere 34'e ulaştı.


Tüm takımın karantina altında olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır" ifadesine yer verildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin de koronavirüse yakalandığı Menemenspor, son olarak çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda genç kadroyla karşılaştığı Anagol 24Erzincanspor'a penaltılarla elenmişti.


Ligde daha önce yine İzmir temsilcilerinden Altay'ın oynaması gereken 2 maç da takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden ertelendi.

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