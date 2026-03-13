Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Adem Amca, 15 yıllık dostu Yaren leylekle özlem gideriyor

        Adem Amca, 15 yıllık dostu Yaren leylekle özlem gideriyor

        Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu. 15 yıldır her göç zamanı gözünü gökyüzünden alamayan ve bu yıl da dostuna kavuşan balıkçı Adem Yılmaz da dostu Yaren'i besleyerek özlem gideriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adem Amca, 15 yıllık dostu Yaren'le özlem gideriyor

        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

        Her göçte gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi.

        24 Şubat'ta sabah saatlerinde köye gelip yuvaya konan Yaren leylek, daha sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülendi.

        Yaren leylek, her yıl olduğu gibi göle açılan Yılmaz'ın kayığına konarak tuttuğu balıklarla beslendi.

        YAREN İLE NAZLI KAVUŞTU

        Balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları filme konu olan Yaren leylekten 15 gün sonra eşi Nazlı da 10 Mart’ta akşam saatlerinde Eskikaraağaç'a geldi.

        REKLAM

        Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyururken; buluşma anı, yuvayı 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alan canlı yayın kamerasına da yansıdı.

        NAZLI GELDİKTEN SONRA İLK KAYIK BULUŞMASI

        Nazlı geldikten sonra göldeki ilk kayık buluşması da gerçekleşti. Yaren leylek göle açılan Adem Yılmaz’ın kayığına konarken, Nazlı leylek de onları izledi.

        O anlar DHA muhabiri tarafından görüntülenirken, Alper Tüydeş de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazlı geldikten sonraki ilk kayık buluşması gerçekleşmiş. Nazlı'ya neden Nazlı dediğimizi bu video gayet iyi anlatıyor. Yaren kayıkta Ademle beraber, Nazlı da tüneğinde onları izliyor. Ördekler de ikiliye ortak olmuşlar" dedi.

        "ONU EVLADIM GİBİ SEVİYORUM"

        Yılın yarısı boyunca yaşadıkları zorunlu ayrılığın kendisini çok üzdüğünü ve Yaren leylekle geçirdiği her anın çok kıymetli olduğunu söyleyen Adem Yılmaz, "Balık avlarken tanışmıştık. Bu dostluk 15 yıldır devam ediyor. Bu sene diğerlerine göre çok daha erken geldi.

        15 yıldır Yaren'i besliyorum. Yaren gelince çok mutlu oluyorum. Onu evladım gibi seviyorum. Onunla ilgilendiğim için dostluğumuz güzel gidiyor. Yaren’i çok özlemiştim. 6 ay bana zor geçti. Şimdi 6 ay boyunca beraber vakit geçireceğiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 11 Mart 2026 (ABD Ne Zaman İsrail'e ''Yeter'' Der?)

        Ortadoğu'da savaşın 12. günü. Tel Aviv'de gün boyu siren sesleri. ABD'li Senatörden Trump'a İran tepkisi. ABD İran'a asker gönderecek mi? İsrail'in sonunu nükleer mi getirecek? İran'dan sonra hedef Pakistan mı? ABD ne zaman İsrail'e ''Yeter'' der? HT360'ta Dilek Gül sundu.

        #Yaren Leylek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"