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Adem amca, dostu Yaren leyleği bekliyor

Bursa'da dostlukları filme konu olan balıkçı Adem Yılmaz, 9 yıldır her mart ayında gelen 'Yaren’ adını verdiği leyleği beklemeye başladı. Yılmaz, her yıl 6 ayı birlikte geçirdiği Yaren'i heyecanla beklediğini söylerken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yaren'in yavrularına Türkiye dışında geçirdikleri 6 ayı izlemek için verici takacaklarını söyledi

Adem amca, dostu Yaren leyleği bekliyor
DHA

Türkiye’yi ‘Avrupa Leylek Köyleri’ ağında temsil eden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile ‘Yaren’ adını verdiği leyleğin 9 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği hikayeye dönüştü.

DHA'nın haberine göre doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendikten sonra, başta doğaseverler olmak üzere milyonların ilgiyle takip ettiği dostluk 2019 yılında, Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından film yapıldı.

Balıkçı Adem Yılmaz ile 'Yaren'in hikayesinin anlatıldığı film, Çekya’da düzenlenen ‘Prag Film Festivali’nde en iyi belgesel kategorisinde ödül aldı.

'YAREN’İ 10.YILINDA DA BEKLİYORUM’

Havaların ısınmasıyla birlikte her yıl mart ayında gelen 'Yaren'i beklemeye başlatan Adem Yılmaz, “Bundan 10 yıl önce gölde teknemle balık tutuyordum. Bir leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam ediyor. ‘Yaren’ adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim zaman kaygılanıyorum. Her yıl 6 ay günün 5-10 saatini Yaren’le birlikte balık tutarak geçiriyorum. Bütün leylekleri seviyorum. Ancak benim için Yaren’in yeri çok farklı” dedi.

DOĞA FOTOĞRAFÇISI DOSTLUĞU GÖRÜNTÜLEDİ

Yaren ile Adem Yılmaz'ın hikayesini fotoğraflayan Alper Türdeş, “Bu hikaye benim için özel. Beş yıldır Adem amca ve Yaren leyleğin hikayesine ortak oluyorum. Doğanın içinde yaşayan insanların ve hayvanların dost olabileceğini anlatmak için fotoğrafladım. Bu fotoğraflar ile yayınladığı video sayesinde yaşanan gerçek dostluğun ünü, ülke sınırlarını aştı. Yunanistan'da gölge oyunu olarak sergilendi. Almanya ve Avusturya'da okullarda ders kitaplarına konu oldu. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem amcanın dostluğu tanındı ve takipçi sayısı binlere ulaştı. Artık Yaren leyleği, her göç döneminde gelmesini bekleyen bir kitle oluştu. Adem amca ve köyümüz hazır. Tek eksik Yaren. İnşallah Yaren’le birlikte köyümüze, şehrimize bahar neşe içinde gelecek" ifadelerini kullandı.

‘VERİCİ TAKIP YIL BOYU İZLEYECEĞİZ'

Yaren'in yavrularına verici takarak 12 ay boyunca internet üzerinden canlı olarak takipçileriyle buluşturacaklarını kaydeden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Her yıl balıkçı Adem amcamızın misafiri olur. Burada yaşayan herkes, heyecanla Yaren leyleğin gelmesini bekliyor. Geçen yıl bu zamanlar da gelmişti. Yaren'i yuvasına yerleştirdiğimiz bir vericiyle sevenlerine izlettirmiştik. Yaklaşık 6 ay burada kalıyor, 6 ay da başka memleketlerde. Artık vatandaşlardan gelen verici takılması konusunu hayata geçireceğiz. Diğer ülkelerde geçirdiği 6 aylık süreyi de izlemek istiyoruz. Yaşlı leyleklere, vericiyi takmak mümkün olmuyor ancak Yaren’in yavrularını takip edebileceğiz. Biz bu yıl olumsuz bir sürpriz beklemiyoruz. İnşallah Yaren leyleğin Adem amcaya kavuşmasını hep birlikte izleyeceğiz" diye konuştu.

'HASRETLE VE HEYECANLA BEKLİYORUZ'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, heyecan ve merakla Yaren leyleğin gelmesini beklediklerini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır Adem amcayla Yaren leyleğin hikayesi, 'La Fontaine' masallarına taş çıkarır nitelikte devam etti. Geçtiğimiz yıl ele alınan film, Prag'da ödül aldı. Bu film, insanla hayvan arasındaki dostluğu çok güzel ifade etti. Çocuklar ve Adem amca başta olmak üzere hepimiz hasretle ve merakla bekliyoruz" dedi.

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