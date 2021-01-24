Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Adem Ljajic, 26 hafta sonra golle buluştu

Göztepe maçının 48. dakikasında fileleri havalandıran Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, tam 26 hafta sonra golle buluştu

Adem Ljajic, 26 hafta sonra golle buluştu
İHA

Beşiktaş’ta Adem Ljajic geri döndü. Göztepe maçında 46. dakikada Mensah’ın yerine oyuna dahil olan başarılı oyuncu, 48. dakikada fileleri havalandırarak takımına eşitliği getirdi. Ghezzal’ın attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ve fileleri havalandırarak eşitliği sağladıi. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Adem Ljajic, coşkusunu takım arkadaşlarıyla paylaştı. Yıldız futbolcu, bu golle tam 26 maç sonra golle buluşmuş oldu. Ljajic, en son 22 Haziran 2020’de geçtiğimiz sezonun 28. haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor karşılaşmasında ağları sarsmış, Beşiktaş da bu maçı 5-1 kazanmıştı. Bu maçın ardından sakatlanan ve 6 maçta oynayamayan Ljajic, bu sezonun ilk 4 haftasında ise süre aldı.

Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayan Adem, daha sonra 3 maçta yedek soyundu. 9. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından sakatlanan Boşnak yıldız, 9 hafta boyunca takımdan ayrı kaldı. Galatasaray maçında kadroya dahil edilen Ljajic, bu maçta şans bulmazken, Karagümrük deplasmanında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. 16 dakika oyunda kalan 29 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandırsa da VAR uyarısı sonrasında golü iptal edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN - BJK maçı kaç kaç, skor ne? İlk 11'ler ve kadrolar...
FUTBOLKartal geri döndü!
Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL88'de gelen zafer!
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Mesut Özil'e mesaj!
FUTBOLYıldızlardan Mesut'a mesaj var!
Mesut Özil idmanda!
FUTBOLMesut idmanda!
Son dakika haberi | Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de: 3,5 yıllık sözleşme imzalandı
FUTBOLMesut Özil resmen Fenerbahçe'de
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Galatasaray ilk 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLTerim kararını verdi!
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı muhtemel 11'ler -Spor Haberleri
FUTBOLSergen Yalçın'ın 11'i
Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük
FUTBOLBaşkan açıkladı: Galatasaray ile görüştük
Bilal Ceylan Beşiktaş'ta - Transfer haberleri
FUTBOLGenç sağ bek Beşiktaş'ta!
Denizlispor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOLKaragümrük, Denizli'de kendine geldi