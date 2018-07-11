BT danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yazılımın her alanında çözümler sunan, sektörünün öncüsü adesso, artık Bulgaristan’da da temsil ediliyor. Sofya’daki yeni yerel iştirakiyle adesso, hali hazırda Türkiye’de başarıyla konumlandırdığı Nearshore modelini, Güneydoğu Avrupa ile genişletmiş oldu.

adesso’nun dış kaynak kullanım modeli sayesinde, şirketler yazılım geliştirme, bakım ve test etme gibi hizmetlerdeki maliyet tasarrufundan faydalanabiliyor. adesso’nun Nearshore yetenekleri üzerinden markalaştırdığı SmartShore çatısı altında, DACH bölgesindeki adesso ofisleri, beş yıldır Türkiye’deki meslektaşları ve İstanbul’daki AR-GE merkeziyle başarılı bir işbirliği gerçekleştiriyor.

adesso SmartShore çözümlerini alanının öncü pek çok banka, sigorta şirketi ve otomobil üreticisi şirketlerin projelerinde kullanmaya devam ediyor. İstanbul’da artan talep doğrultusunda büyüyen şirkette şu an için 140 yazılım uzmanı çalışıyor. adesso Türkiye, adesso Grubu’nun bu yıl ve geçen yıl en hızlı büyüyen şirketleri konumunda.

Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, İngiltere ve İspanya’da 17 bölgede iştiraki bulunan adesso Grubu Avrupa’nın büyük bir bölümünde hizmet veriyor. İstanbul’daki merkez ile Sofya ve Barselona’daki yeni temsilcilikler Güneydoğu Avrupa'nın doğu ve batı kesimlerindeki stratejik satış noktalarını oluşturuyor.