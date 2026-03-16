Adetliyken zikir çekilir mi? Kadınlar âdetli veya lohusa iken dua edebilirler mi?
İslam'da merak edilen konular arasında kadınların özel döneminde ibadet yapmaya uygun olup olmadığı yer alıyor. Bu dönemde Kur'an okumak, dua etmek ve zikir çekmek doğru mu soruları araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Peki, Adetliyken zikir çekilir mi? Kadınlar âdetli veya lohusa iken dua edebilirler mi?
Adet döneminde ibadetlerin nasıl yerine getirileceği konusu, birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılan dini meseleler arasında yer alıyor. Özellikle zikir ve dua gibi ibadetlerin bu süreçte yapılıp yapılamayacağı hakkında farklı sorular gündeme geliyor. Bu nedenle “Adetliyken zikir çekilir mi?” sorusu da internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte adet döneminde zikir çekmenin hükmü hakkında merak edilen detaylar.
DİYANETE GÖRE ADETLİYKEN ZİKİR ÇEKİLİR Mİ?
Kadınlar âdet veya lohusalık hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerîmeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salavât-ı şerîfe getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.
ADETLİ VEYA LOHUSA BİR KADIN KUR'AN-I KERİM OKUYABİLİR Mİ?
Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’ân okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber “Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz.” buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’ân okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise Hz. Ali’nin “Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur’ân okurdu.” dediği rivâyet edilmiştir.
Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı içtihatlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren âyetlerin cünüp, âdet ya da lohusalık hâlinde okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur’ân okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirlerin okunabileceğini söylemişlerdir.
Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdet hâlindeki kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’ân-ı Kerîm’i okuyabileceği içtihadını tercih etmişlerdir.
Günümüzde Kur’ân eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’ân eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için âdet ve lohusalık dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da kayıttan dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashih-i hurufa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.