Kulüp televizyonuna konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yabancı sınırlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gevrek, Kulüpler Birliği ile yaptıkları toplantıyla ilgili, "Gündemimizdeki konulardan birisi de yabancı oyuncu kuralıyla alakalıydı. Federasyonda yapılacak seçim ve altyapıya verilecek teşvikle ilgili de görüşmemiz oldu" şeklinde konuştu.



"ALTYAPIYA YATIRIM YAPMALIYIZ"

Yabancı oyuncu kuralının aynı şekilde devam etmesinden yana olduklarını ifade ederek, “Yabancı oyuncu sınırlaması konusunda, biz bu şekilde kalmasını ifade etmiştik. Belki 12 artı 2 ile oynuyoruz. Artı 2 belki kaldırılabilir ama geri çekilmesi bana göre Türk futboluna fayda getirmez. Bazı kulüplerimiz, düşmesi konusunda fikir beyanında bulundular. Onlara da saygı duyuyoruz. Trabzonspor, düşmesinden yana olan kulübümüz. Altyapıdan gelen genç oyuncular kulüpte oynuyor. Bana göre çok güzel bir şey, tebrik ediyorum. Ama yabancı oyuncu kuralı varken de bu olabiliyor. Ben bunun altyapıya bir engel olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bizim altyapıya yatırım yapmamız lazım. Altyapıya daha da önem vermeliyiz.

Bir şeyi sınırlamak ya da yasak getirmeyi doğru bulmuyoruz. 17-18 yaşındaki gençler oynuyor. Bunların olması çok güzel ama sınırlama olmadan da bunun yapılabileceğini gördük. 14 yabancı oyuncu kuralı varken de bu kulüplerimiz gençleri çıkarabiliyor” diye konuştu.