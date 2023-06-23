Adil Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz

AA

10. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarının (Eurasia Rail) 3. gün konferanslarının açılış oturumunda sunum gerçekleştiren TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, hem İstanbul-Ankara hem de Ankara-İzmir raylı hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"1 TRİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ GÜÇLÜ ALTYAPI İLE OLACAK"

Etkinlikte konuşan Adil Karaismailoğlu, Türkiyenin son 21 yılda ulaştırma sektöründe çok büyük adımlar attığını kaydederek, dev ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin örnekler paylaştı.

Karaismailoğlu, "İhracatımız nasıl 25 milyar dolardan 254 milyar dolara nasıl çıkmışsa, 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi de güçlü altyapı sayesinde olacaktır" diye konuştu.

Türkiyenin coğrafi konumunun avantajını mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye, 1,6 milyar insana ve 43,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmanın mümkün olduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, dünyadaki ticaret hacminin 15 milyar ton olduğunu, bu rakamın 2030da 25 milyar tona, 2050de 95 milyar tona ulaşmasının beklendiğini kaydederek, yeni dönemde bu alanda Karadenizin de öne çıkacağını, Türkiyenin bu çerçevede planlamalarını yaptığını söyledi

"YATIRIMLARIN BÜYÜK KISMI DEMİRYOLLARINA AYRILDI"

Adil Karaismailoğlu, 2003-2023 yıllarında 193,9 milyar dolarlık ulaştırma, haberleşme ve altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek, bu yatırımdan kara yollarının 40 milyar dolarlık pay aldığını söyledi.

Artık ağırlık verecekleri demir yolunda 2053e kadar 64 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, bu alanda son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattını açtıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, şu anda 29 bin 33 kilometre olan bölünmüş yol ağını 2053te 38 bin 60 kilometreye çıkaracaklarını, demir yolu uzunluğunun ise 13 bin 919 kilometreden 28 bin 590 kilometreye yükseltileceğini kaydederek, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının ise 10dan 52 olacağını bildirdi.

"508 KİLOMETRELİK HAT 3,5 SAATE DÜŞECEK"

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattında çalışmaların devam ettiğini belirten Adil Karaismailoğlu, "Tam 508 kilometre uzunluğunda. İnşallah 2024'ün sonunda bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-İzmir arasındaki 508 kilometrelik mesafe 3,5 saate düşecek" dedi.

Bursa ile Balıkesiri Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattına bağlayacaklarını, bu hatta yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, 313 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yoğun çalışma olduğunu ve bu hattın 2025te bitirileceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, "Proje bittiğinde Gaziantepte durmayacak. Şanlıurfadan Mardine doğru devam edecek. Şanlıurfa tarafının projesi tamamlandı. Önümüzdeki dönemde bunun ihaleleri yapılacak" açıklamasında bulundu.

"ANKARA-İSTANBUL'U 80 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYORUZ"

Karaismailoğlu, "Türkiye'nin prestij projelerinden en önemli işlerinden ve dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesi Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. 80 dakika değerli arkadaşlar. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız. Bu Osaka-Tokyo arasındaki Şinkansen'e benzer bir projedir. Tam 350 kilometre hıza sahip bir hattımızdır bu. Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı, Kocaeli ve Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak Kızılay-Söğütlüçeşme arasında 80 dakikaya düşüreceğiz. Tam 344 kilometre uzunluğundadır. 52 adet olmak üzere tam 120 kilometrede tünel olarak projelendirilmiştir. Şu anda 2 bin 251 km uzunluğunda bir hızlı tren hattımız var ama yapımı devam eden tam 3 bin 795 km uzunluğunda da hızlı tren ve raylı sistem yatırımımız var. Bu yatırımı yaptığımızda ülkemiz dünyanın hızlı tren işletmeciliğinde 8. Ülkesi olacak. Planladığımız hatları geçtiğimizde zaten dünya ülkelerini çok çok üzerinde bir raylı sistem ağına kavuşmuş olacak Türkiye" şeklinde konuştu.

Karaman ile Niğde arasındaki çalışmaların da sürdüğünü, 2024 sonu itibarıyla bu hattı açacaklarını, ondan sonra Niğde-Mersin arasındaki demir yolu hattını tamamlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Orası da tamamlanınca İstanbul ve Ankarayı direkt Mersine bağlayacağız ve Akdenize ulaşmış olacağız. Ayrıca Mersin-Gaziantep hattı ile entegre olacak. Bu hatların tamamını tamamladığımızda İstanbuldan hızlı trene binen bir vatandaşımız Gaziantepe kesintisiz şekilde ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

"YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNDEN GEÇECEK RAYLI SİSTEMİN İHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule hattındaki çalışmaların 3 etap olarak devam ettiği bilgisini vererek, "Burası da bittiğinde 2025 yılında Kapıkuleden gelen bir gurbetçimiz Gaziantep ve Sivasa hızlı tren konforuyla seyahat etme imkanı bulacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Gebze Çayırovadan başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçecek ve Halkalı-İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrolarına entegre olacak raylı sistem projesinde ihale çalışmalarının devam ettiğini söyledi.