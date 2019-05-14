Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adil Öksüz'ün yeğenine hapis cezası

AA

ABD'ye evrak gönderdiği iddiasıyla tutuklanan ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz, "suçluyu kayırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılıp adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Adil Öksüz

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz avukatıyla katıldı.

Duruşmada, sanığa ait dijital materyallerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu ve raporda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığına yönelik tespit olduğu belirtildi.

Raporun okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında daha önce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını ancak suçunun "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında kaldığını belirterek, sanığın bu suçtan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Öksüz, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin sadece soyadından ötürü yargılandığını savunarak, "İllaki bir suçlama yapılacaksa bu ancak 'suçluyu kayırmaya teşebbüs' suçundan yapılabilir. Bilirkişi raporunda da herhangi bir suç kaydına rastlanmadığı belirtiliyor. Beraat talep ediyoruz." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün, "suçluyu kayırmaya teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanığın "yurt dışına çıkış yasağı" konularak tahliyesini de karara bağladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esmaül Hüsna Öksüz'ün kargo ile ABD'ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış, Öksüz, alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı.

İnceleme sonucu zarfta, Adil Öksüz'ün kardeşi ve örgütün sözde "Üsküdar il imamlığı"nı yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz'e ait bazı evrak bulunmuştu.

Esmaül Hüsna Öksüz'ün ifadesinde, paketin kendisine ait olduğunu ve Mehmet Öksüz'ün talimatı üzerine kargo ile göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Öksüz, tutuklanmıştı.

İddianamede Öksüz'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karşı merdivendeki kadın uyardı, rezalet ortaya çıktı
GÜNDEMKarşı merdivendeki kadın uyardı, rezalet ortaya çıktı ...
MEB meslek liselerinin tüm alanlarında iş dünyası ile el sıkıştı
GÜNDEMBakan Selçuk'tan meslek liseleriyle ilgili önemli ...
Polise 'Buna da makas atayım mı?' diyen maganda yakalandı
GÜNDEMPolise 'makas' atan o maganda yakalandı!
Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış
GÜNDEMKatilini WhatsApp durumunda paylaşmış
Kılıçdaroğlu: İstanbullunun vicdanına güveniyorum
GÜNDEMKılıçdaroğlu: İstanbullara güveniyorum
Ormanda dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi kan dondurdu
GÜNDEMOrmanda dayak dehşeti! 'İlk kez adam kesip ...
TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi
GÜNDEMTSK'da 1553 personel ihraç edildi
Diyanet İşleri yanıtladı: Göz ve kulak damlası orucu bozar mı?
GÜNDEMGöz ve kulak damlası orucu bozar mı?
Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı?
GÜNDEMDuş almak orucu bozar mı?
Batuhan'dan geriye bu görüntüler kaldı
GÜNDEMBatuhan'dan geriye bu görüntüler kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X