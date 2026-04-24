        Haberler Gündem Güncel Adilhan Şehitliği'nde düzenleme çalışması | Son dakika haberleri

        Gelibolu'daki Adilhan Şehitliği'nde düzenleme çalışması başlatıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Adilhan köyü girişinde bulunan Baba Adilhan Şehitliği'nde, köy muhtarlığı öncülüğünde düzenleme çalışmaları yürütülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 17:38 Güncelleme:
        Adilhan Şehitliği'nde düzenleme çalışması

        Saros Körfezi kıyısında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Adilhan köyünde, yerel kaynaklar ve tarih araştırmacılarından edinilen bilgiler doğrultusunda Baba Adilhan Şehitliği ile çevresindeki mezarların düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Gelibolu Tarihi ve Kültürel-Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdurrahman Şen, yaptığı açıklamada, Baba Adilhan'ın 14. yüzyılda Karesi beyleriyle birlikte Anadolu'ya geldiğinin rivayet edildiğini belirterek, bölgede bulunan bazı mezarların da onunla birlikte gelen kişilere ait olabileceğini ifade etti.

        Köy Muhtarı İbrahim Özbağdatlı ise havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Şehitliğin resmi statüye kavuşturulması için girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Özbağdatlı, "Kabirlerin düzenlenmesi ve alanın daha sağlıklı hale getirilmesi için belediye, kaymakamlık ve valiliğin desteklerini bekliyoruz" dedi.

        Özbağdatlı ayrıca köy meydanında 14. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir çeşme ile kalıntı halindeki bir hamamın bulunduğunu, bu yapıların da korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

