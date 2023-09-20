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ADIM FARAH SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Bade ve Farah'ın olduğu araca yapılan saldırıyı duyan Mehmet ve Tahir hemen ikisinin kaldırıldığı hastaneye koşar. Farah olayın şokundadır. Bade ise ciddi bir ameliyata girmiştir. Saldırıyı kimin yaptığının peşine düşen Tahir'i sakinleştirmek ve onu Bade ve Mehmet ile içinde olduğu büyük plana dahil etmek yine Farah'a düşecektir. Ancak Tahir'in kafasında Ali Galip'in cezasını kendisinin kestiği başka bir plan vardır.