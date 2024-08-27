Adıyaman'da otomobil dere yatağına devrildi, sürücü öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak köprüdeki bariyerlere çarpan otomobil, dere yatağına devrildi. Feci kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Besni'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekrem Cengiz idaresindeki otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Akpınar köyü civarında köprüdeki bariyerlere çarparak dere yatağına devrildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz'in cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.